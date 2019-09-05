Этот контент был опубликован 5 сентября 2019 г. 3:44

Пекин. 5 сентября. ИНТЕРФАКС - Снятие администрацией Гонконга поправок к закону об экстрадиции является "оливковой ветвью", этот шаг должен лишить протестующих оснований для дальнейших вступлений и способствовать нормализации ситуации, пишет в четверг китайская англоязычная газета China Daily.

Снятие поправок это - "искренний и честный ответ на призывы сообщества (...), это может рассматриваться как оливковая ветвь тем, кто выступал против законопроекта в течение последних нескольких месяцев", говорится в редакционной статье издания, озаглавленной "Теперь у протестующих нет оправданий для продолжения насилия".

Оно подчеркивает, что правительство Гонконга предоставило населению Гонконга возможность "заменить антагонизм и конфронтацию миром и диалогом".

"Мы надеемся, что мир и стабильность будут восстановлены своевременно, чтобы город мог перенаправить свою энергию и время на решение социальных и экономических проблем", - подчеркнула China Daily.

Об отмене поправок к закону официально объявила в среду глава администрации Гонконга Кэрри Лэм.

Массовые выступления в Гонконге с протестами против предложений о поправках к закону, которые позволили бы властям высылать подозреваемых в совершении преступлений на материковую часть Китая, начались в июне. Позднее они переросли в беспорядки и погромы.

После объявления администрации о том, что рассмотрение изменений в закон отложены, протестующие выдвинули новые требования. В частности, они добиваются рассмотрения дел о чрезмерно жестких действиях полиции в ходе столкновений с демонстрантами, а также отставки Лэм с поста главы администрации.

1гк бм

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!