Этот контент был опубликован 16 апреля 2019 г. 9:53

Париж. 16 апреля. ИНТЕРФАКС - Пожарным удалось полностью ликвидировать пожар в Соборе Парижской Богоматери, сообщает во вторник газета "Монд".

"Все очаги возгорания потушены", - приводит издание слова представителя пожарной службы Парижа лейтенанта Габриэля Плю.

Он отметил, что пожарные продолжают работать на месте, в частности, они проверяют прочность несущих конструкций и продолжают эвакуацию предметов искусства.

"Эта работа продлится в течение всего дня", - добавил Г.Плю.

Пожар в Нотр-Даме начался вечером в понедельник, 15 апреля, обрушились шпиль и крыша собора.

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