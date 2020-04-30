Лондон. 30 апреля. ИНТЕРФАКС - Ветеран британской армии Том Мур, получивший широкую известность после того, как запустил марафон по сбору средств для медиков и получил десятки миллионов фунтов стерлингов, в четверг отмечает свой день рождения, сообщают британские СМИ.

Ветерану Второй мировой войны Тому Муру исполняется 100 лет, и с юбилеем его поздравил даже премьер-министр страны Борис Джонсон.

"С днем рождения, Том, и спасибо вам за ваши теплые пожелания", - написал Джонсон в "твиттере". Том Мур поздравил ранее Джонсона с рождением сына, а также отметил его выдающуюся работу на посту премьера.

Юбиляр также получил порядка 125 тыс. поздравительных открыток как от обычных британцев, так и, к примеру, от королевы Елизаветы II, а британские королевские ВВС также устроили в его честь воздушный парад.

Ранее Мур запустил благотворительный марафон, направленный на сбор средств для сотрудников Национальной службы здравоохранения. Для этого он поставил для себя цель - обойти 100 кругов по заднему двору своего дома, используя ходунки для опоры. Изначально он планировал собрать 1 тыс. фунтов стерлингов, однако его инициатива нашла активную поддержку. В результате ему уже удалось собрать почти 30 млн фунтов. Эта акция проводилась в разгар борьбы в Великобритании против коронавируса и привлекла колоссальное внимание британцев.

Мур сообщил журналистам, что после того, как отпразднует юбилей, хотел бы немного отдохнуть. "Мои ноги устали, зато голова работает в полную силу. Надеюсь, у меня скоро появятся новые идеи о том, как я мог бы помочь людям", - сказал он.

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