Этот контент был опубликован 14 марта 2019 г. 8:34

Брюссель. 14 марта. ИНТЕРФАКС - Глава европейской дипломатии Федерика Могерини в четверг заявила, что деньги, собранные на конференции по Сирии, будут направлены на оказание помощи Сирии и тем странам региона, которые принимают сирийских беженцев.

"Деньги, собранные сегодня, будут направлены на гуманитарную помощь", - сказала Ф.Могерини журналистам в преддверие донорской конференции по Сирии в Брюсселе.

"Гуманитарная помощь необходима. Без гуманитарной помощи, которую мы собирали в течение нескольких лет, многие сирийцы не были бы живы сейчас, многие дети не пошли бы в школы, многие семьи не получили бы поддержки", - подчеркнула она.

По словам главы европейской дипломатии, "собранные средства будут направлены на гуманитарную помощь как в самой Сирии, так и за ее пределами". Речь идет о тех странах, в которых находятся сирийские беженцы.

"Прежде всего, речь идет об Иордании, Ливане, Турции, которые приняли наибольшее число беженцев из Сирии, а также об Ираке и Египте", - заявила Ф.Могерини.

1тэ ар

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