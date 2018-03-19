Совбез Великобритании рассмотрит 20 марта возможные новые меры против РФ - СМИ
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Лондон. 19 марта. ИНТЕРФАКС - Совет национальной безопасности Великобритании соберется во вторник для обсуждения возможных новых мер в отношении России в связи с инцидентом с бывшим сотрудником ГРУ Сергеем Скрипалем, сообщает в понедельник телеканал "Скай-ньюз".
14 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила, что Лондон решил выслать 23 российских дипломатов в связи с отравлением в Солсбери экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. По словам британского премьера, Россия с высокой степенью вероятности причастна к происшествию в Солсбери.
В Москве отвергают эти обвинения и заявляют, что британская сторона не предоставила никаких подтверждений этим обвинениям.
17 марта Россия объявила об ответных мерах против Великобритании.
вл ар ки
Интерфакс