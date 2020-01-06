Этот контент был опубликован 6 января 2020 г. 1:39

Нью-Йорк (ООН). 6 января. ИНТЕРФАКС - Совет Безопасности ООН в ходе закрытых консультаций в понедельник обсудит ситуацию в Ливии, сообщил "Интерфаксу" источник в штаб-квартире Всемирной организации.

"Консультации по Ливии пройдут после заседания по Сирии", - сказал собеседник агентства.

Как сообщают западные СМИ, запрос о проведении закрытой встречи поступил от России.

Ранее в воскресенье турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Турция приступила к переброске военнослужащих в Ливию.

"Задачей наших военных будет обеспечение координации и создание операционного центра", - приводит его слова Bloomberg.

Турция согласилась направить в Ливию своих военных, чтобы помочь признанному ООН правительству сдержать наступление на Триполи Ливийской национальной армии Халифы Хафтара.

В субботу командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар объявил о всеобщей мобилизации для противостояния иностранной агрессии.

На такой шаг он пошел после того, как парламент Турции разрешил правительству направить войска в Ливию.

В последние месяцы силы Хафтара, контролирующие существенную часть территории Ливии, пытаются захватить Триполи. Пока что эти попытки не приносят ощутимых результатов.

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