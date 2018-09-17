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Этот контент был опубликован 17 сентября 2018 г. 12:53 17.09.2018 - 12:53

Нью-Йорк (ООН). 17 сентября. ИНТЕРФАКС - Заседание Совета Безопасности ООН по контролю над реализацией санкций против Северной Кореи состоится в понедельник.

Согласно анонсу, опубликованному на сайте ООН, заседание Совбеза начнется в 10:00 (17:00 мск).

Госсекретарь США Майк Помпео ранее заявлял, что Россия пытается действовать вразрез с санкционным режимом СБ ООН в отношении КНДР. "Я говорил об этом ранее сегодня с постпредом США при ООН Никки Хейли: Россия пытается активно подрывать резолюции Совбеза ООН (против КНДР - ИФ)" - сказал М.Помпео, выступая в госдепе США.

По словам госсекретаря, в Вашингтоне негативно воспринимают принятие поправок России в текст документов Комитета 1718 Совбеза ООН по санкциям в отношении Северной Кореи.

В свою очередь пресс-секретарь постпредства РФ при ООН Фёдор Стржижовский сообщил "Интерфаксу", что в доклад группы экспертов Комитета 1718 СБ ООН о выполнении санкций в отношении Пхеньяна внесены поправки, на которых настаивала Россия.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что российская сторона пыталась добиться исключения из документа ООН упоминания кораблей РФ, участвующих в нарушении ограничительных мер против Северной Кореи. По данным американских СМИ, на заседании Совбеза ООН США намерены добиться того, чтобы вернуть имена российских нарушителей в доклад ООН по КНДР.

Накануне издание "Уолл-стрит джорнэл" со ссылкой на материалы ООН, опубликовало статью, согласно которой, российские и китайские суда значительно увеличили поставки топлива в КНДР несмотря на запрет.

По данным авторов, с Россией у КНДР функционируют 39 совместных предприятий, а с Китаем - 200. Российские и китайские банки оказывают поддержку Пхеньяну в получении незаконно заработанных за границей денег. На минувшей неделе газета сообщила о том, что корабли КНДР в течение первых пяти месяцев 2018 года перевезли 89 топливных грузов, поставленных в основном из России и КНР.

Кроме того, наблюдатели обвиняют КНДР в нелегальных поставках оружия в Сирию, Йемен, Ливию и другие горячие точки по всему миру.

Наблюдатели отмечают, что заседание СБ ООН состоится за день до визита президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина в Пхеньян.

1кю ар ав

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