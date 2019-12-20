Этот контент был опубликован 20 декабря 2019 г. 19:05

Нью-Йорк (ООН). 19 декабря. ИНТЕРФАКС - Совет Безопасности ООН в четверг отклонил российский проект резолюции по трансграничной гуманитарной помощи Сирии.

За проект выступили пять стран, против - шесть, включая США и Великобританию. Наконец, еще четыре страны воздержались.

Россия внесла проект документа по трансграничной гуманитарной помощи Сирии 16 декабря. Проект резолюции предлагает продление трансграничных операций по доставке гуманитарной помощи сирийцам на полгода, оставив два пропускных пункта из действующих ныне четырех.

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