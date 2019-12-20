Этот контент был опубликован 20 декабря 2019 г. 19:09

Нью-Йорк (ООН). 19 декабря. ИНТЕРФАКС - Совет Безопасности ООН в четверг отклонил российский проект резолюции по трансграничной гуманитарной помощи Сирии.

За проект выступили пять стран, против - шесть, включая США и Великобританию. Наконец, еще четыре страны воздержались.

Россия внесла проект документа по трансграничной гуманитарной помощи Сирии 16 декабря. Проект резолюции предлагает продление трансграничных операций по доставке гуманитарной помощи сирийцам на полгода, оставив два пропускных пункта из действующих ныне четырех. Кроме того, документ предполагает усиление отчетности о предоставляемой помощи.

В заявлении, размещенном на сайте ООН, отмечается, что разрешение на трансграничные поставки истекает в январе, таким образом, гуманитарные организации могут лишиться возможности поставлять грузы с помощью из-за границы.

Ранее заместитель Координатора чрезвычайной помощи ООН Урсула Мюллер заявила, что "без трансграничных поставок гуманитарных грузов в Сирию многих жителей этой страны ждет голод, болезни и смерть".

Она отметила, что порядка 11 млн человек в Сирии нуждаются в поддержке, из них 5 млн - остро.

"Я призываю все стороны конфликта - государства и вооруженные группы - обеспечить защиту мирного населения и объектов гражданской инфраструктуры, а также беспрепятственный гуманитарный доступ к нуждающимся", - сказала Мюллер.

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