Этот контент был опубликован 22 января 2020 г. 0:33

Нью-Йорк (ООН). 22 января. ИНТЕРФАКС - Совет Безопасности ООН призвал стороны ливийского конфликта к конструктивной работе в рамках Комиссии по мониторингу прекращения огня в Ливии.

"Члены Совета Безопасности призвали ливийские стороны конструктивно участвовать в работе Комиссии по мониторингу прекращения огня в Ливии в формате "5+5", чтобы как можно скорее заключить соглашение о прекращении огня", - говорится в согласованных в ходе консультаций Совбеза по Ливии элементах для прессы (форма заявления для прессы, отражающего единую позицию СБ).

Отмечается, что в ближайшие дни члены Совета проведут дальнейшие обсуждения по итогам Берлинской конференции.

Договоренность о созыве комиссии была достигнута на международной конференции по Ливии, состоявшейся в Берлине.

"Генсекретарь ООН проинформировал членов СБ о конференции по Ливии, которая состоялась в Берлине 19 января. Члены Совета приветствовали итоги, достигнутые международными лидерами на конференции", - подчеркивается в документе.

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