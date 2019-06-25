Этот контент был опубликован 25 июня 2019 г. 5:18

Вашингтон. 25 июня. ИНТЕРФАКС - Совет безопасности ООН в совместном заявлении по итогам закрытого заседания по ситуации с Ираном призвал Вашингтон и Тегеран к диалогу и принятию мер для деэскалации.

"Члены Совета настоятельно призывают урегулировать разногласия мирным путем и путем диалога", - говорится в заявлении, поддержанном как Россией, так и США.

Согласно ему, все заинтересованные стороны и все страны региона должны "проявлять максимальную сдержанность и принимать меры и действия для уменьшения эскалации и напряженности".

В единогласном заявлении для печати, подготовленном Кувейтом, Совбез осудил недавние нападения на нефтяные танкеры, назвав их угрозой мировому энергоснабжению, международному миру и безопасности.

Великобритания, Франция и Германия в отдельном заявлении призвали к "деэскалации и диалогу при полном соблюдении международных правил".

Они предупредили, что возросшая напряженность в Персидском заливе, которая была усилена сбитым Ираном американским беспилотником, "грозит конфликтом".

Франция, Германия и Великобритания также подтвердили свою поддержку ядерного соглашения 2015 года с Ираном, из которого США вышли. По их мнению, данная сделка "способствует снижению напряженности в регионе, а также глобальному ядерному нераспространению".

В свою очередь, постпред Ирана Маджид Тахт-Раванчи согласился с призывом генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша к деэскалации напряженности в регионе, но сказал, что это зависит от США.

Он исключил любые переговоры с администрацией Дональда Трампа.

"Вы не можете начать диалог с кем-то, кто угрожает, кто запугивает вас", - сказал постпред.

После заседания Совбеза ООН, Раванчи заявил журналистам, что США должны прекратить "свою экономическую войну против иранского народа". Он назвал новые санкции еще одним признаком "враждебности США", призвал Вашингтон прекратить "свой военный авантюризм" в регионе и отозвать свою "военно-морскую армаду".

Ранее Трамп заявил, что вводит санкции против руководителя Исламской республики Иран аятоллы Али Хаменеи.

Президент пояснил, что новые санкции не позволят Хаменеи пользоваться американской финансовой системой. Трамп также заявил, что Хаменеи несет ответственность за враждебное поведение Ирана.

Также санкции введены США в отношении иранских военачальников, в том числе командующих силами Корпуса стражей Исламской революции и командующих пятью округами ВМС Ирана, сообщил министр финансов США Стивен Мнучин.

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