Нью-Йорк (ООН). 6 июня. ИНТЕРФАКС - Члены Совета Безопасности (СБ) ООН в пятницу единогласно приняли резолюцию 2526 о продлении на год оружейного эмбарго в отношении Ливии, сообщил председательствующий в СБ в июне постпред Франции при Организации Николя де Ривьер.
Проект резолюции был предложен Германией.
14 июня 2016 года Совбез ООН принял резолюцию 2292, уполномочивающую на период в 12 месяцев производить в открытом море у побережья Ливии досмотры судов, на которых предположительно перевозятся оружие или связанные с ним материальные средства в Ливию или из нее в нарушение оружейного эмбарго. Ежегодно члены СБ продлевали действие данной резолюции.
Постпред Франции при ООН в ходе открытого заседания во видеосвязи в пятницу отметил, что резолюция от 2020 года была принята единогласно.
Совет ЕС 31 марта принял решение о запуске с 1 апреля 2020 года новой операции Евросоюза в Средиземном море - EUNAVFOR MED IRINI для обеспечения эмбарго ООН на поставки оружия в Ливию посредством использования воздушных, спутниковых и морских средств. Irini в переводе с греческого означает "мир".
Эмбарго на поставки оружия в Ливию Совбез ООН установил в феврале 2011 года.
1йф 1во бм