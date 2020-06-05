Этот контент был опубликован 5 июня 2020 г. 23:00

Нью-Йорк (ООН). 6 июня. ИНТЕРФАКС - Члены Совета Безопасности (СБ) ООН в пятницу единогласно приняли резолюцию 2526 о продлении на год оружейного эмбарго в отношении Ливии, сообщил председательствующий в СБ в июне постпред Франции при Организации Николя де Ривьер.

Проект резолюции был предложен Германией.

14 июня 2016 года Совбез ООН принял резолюцию 2292, уполномочивающую на период в 12 месяцев производить в открытом море у побережья Ливии досмотры судов, на которых предположительно перевозятся оружие или связанные с ним материальные средства в Ливию или из нее в нарушение оружейного эмбарго. Ежегодно члены СБ продлевали действие данной резолюции.

Постпред Франции при ООН в ходе открытого заседания во видеосвязи в пятницу отметил, что резолюция от 2020 года была принята единогласно.

Совет ЕС 31 марта принял решение о запуске с 1 апреля 2020 года новой операции Евросоюза в Средиземном море - EUNAVFOR MED IRINI для обеспечения эмбарго ООН на поставки оружия в Ливию посредством использования воздушных, спутниковых и морских средств. Irini в переводе с греческого означает "мир".

Эмбарго на поставки оружия в Ливию Совбез ООН установил в феврале 2011 года.

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