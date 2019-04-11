Этот контент был опубликован 11 апреля 2019 г. 2:57

Вашингтон. 11 апреля. ИНТЕРФАКС - 74-летнему советнику бывшего президента США Барака Обамы Грегори Крейгу в ближайшие дни будут предъявлены обвинения по делу о лоббировании интересов экс-президента Украины Виктора Януковича, пишет газета "The New York Times".

"В ближайшие дни ему (Г. Крейгу - ИФ) будут предъявлены обвинения, связанные с его работой на поддерживаемое Россией правительство Украины (В.Януковича - ИФ)", - сообщает издание со ссылкой на адвокатов Г.Крейга.

Газета напомнила, что дело в отношении бывшего советника Белого дома было возбуждено на основе материалов расследования спецпрокурора США Роберта Мюллера.

Отмечается, что Г.Крейг "станет первым демократом, которому будет предъявлено обвинение в связи с расследованием спецпрокурора".

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