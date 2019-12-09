Этот контент был опубликован 9 декабря 2019 г. 18:53

Париж/Киев. 9 декабря. ИНТЕРФАКС - На данном этапе переговоров "нормандской четверки" советники лидеров удалились, чтобы править некоторые из пунктов итогового коммюнике саммита, заявил агентству "Интерфакс-Украина" источник в украинской делегации.

По его словам, "пока что было пройдено несколько пунктов" коммюнике.

Как сообщалось, встреча лидеров "нормандской четверки", посвященная урегулированию ситуации на востоке Украины, началась в понедельник в Елисейском дворце в Париже.

Это первый саммит "нормандского формата" за более чем три года. В предыдущий раз встреча на уровне лидеров проходила в октябре 2016 года в Берлине.

Из нынешнего состава "четверки" в нем принимали участие президент РФ Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель. Президенты Франции и Украины Эмманюэль Макрон и Владимир Зеленский впервые будут участниками "нормандского саммита".

Общим переговорам предшествовали двусторонние беседы Зеленского с Меркель и Макроном.

На встречу четырех лидеров отводится порядка трех часов. По итогам встречи запланирована пресс-конференция лидеров стран.

Президенты Украины и РФ также проведут отдельную встречу.

де

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!