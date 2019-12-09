Этот контент был опубликован 9 декабря 2019 г. 19:41

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Париж/Киев. 9 декабря. ИНТЕРФАКС - На данном этапе переговоров "нормандской четверки" советники лидеров удалились, чтобы править некоторые из пунктов итогового коммюнике саммита, заявил агентству "Интерфакс-Украина" источник в украинской делегации.

По его словам, "пока что было пройдено несколько пунктов" коммюнике.

Как сказал на брифинге заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко, "настрой за столом переговоров лидеров нормандской четверки достаточно рабочий".

"Уже должен был быть брифинг (по программе саммита - ИФ), а его еще нет, поэтому всё сдвигается по времени, поэтому будем смотреть, как это всё будет", - отметил Тимошенко.

Как сообщалось, встреча лидеров "нормандской четверки", посвященная урегулированию ситуации на востоке Украины, началась в понедельник в Елисейском дворце в Париже.

Это первый саммит "нормандского формата" за более чем три года. В предыдущий раз встреча на уровне лидеров проходила в октябре 2016 года в Берлине.

Из нынешнего состава "четверки" в нем принимали участие президент РФ Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель. Президенты Франции и Украины Эмманюэль Макрон и Владимир Зеленский впервые будут участниками "нормандского саммита".

Общим переговорам предшествовали двусторонние беседы Зеленского с Меркель и Макроном.

На встречу четырех лидеров отводится порядка трех часов. По итогам встречи запланирована пресс-конференция лидеров стран.

Президенты Украины и РФ также проведут отдельную встречу.

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