Этот контент был опубликован 12 сентября 2019 г. 16:53

Вашингтон. 12 сентября. ИНТЕРФАКС - Советники президента США Дональда Трампа обсуждают возможность заключения временного соглашения с КНР, согласно которому пошлины на ряд товаров китайского импорта могут быть отложены или отменены в обмен на увеличение закупок Китаем американских сельскохозяйственных товаров, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Также Вашингтон хочет получить от Китая заверения о намерениях соблюдать права американских компаний и частных лиц на интеллектуальную собственность.

По словам источников, обсуждения ведутся в рамках подготовки к новому раунду торговых переговоров, который состоится в ближайшие недели. Сам Трамп пока не одобрил временную сделку, отмечают они.

Планы отражают опасения Белого дома в отношении эскалации тарифных войн в последнее время и негативных последствий пошлин на экономику США в преддверии президентских выборов, которые состоятся в 2020 году, пишет Bloomberg. В частности, в декабре запланировано введение пошлин на поставки в США китайских смартфонов и ноутбуков, что может непосредственно сказаться на потребителях.

В среду Трамп сообщил, что принял решение отложить повышение пошлин на китайские товары совокупной стоимостью $250 млрд в год с 1 на 15 октября.

"По просьбе вице-премьера КНР Лю Хэ, а также в связи с тем, что Китайская Народная Республика будет отмечать свое 70-летие 1 октября, мы договорились в качестве жеста доброй воли перенести повышение пошлин на товары стоимостью $250 млрд (с 25% до 30%) с 1 октября на 15 октября", - написал Трамп на своей странице в соцсети Twitter.

Отмечается, что правительство США пока ни разу не отменяло уже введенные пошлины на китайский импорт.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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