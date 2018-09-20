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Этот контент был опубликован 20 сентября 2018 г. 15:44 20.09.2018 - 15:44

Вашингтон. 20 сентября. ИНТЕРФАКС - Советник бывшего президента США Джорджа Буша-младшего по национальной безопасности Стивен Хэдли считает, что отношения между Вашингтоном и Москвой достигли уровня "холодной войны", а по некоторым параметрам снизились еще больше, однако, по его мнению, их еще возможно восстановить.

В интервью американскому телеканалу Си-Би-Эс он указал на три основных момента, на которые, как он считает, следует обратить внимание прежде, чем выстраивать отношения вновь.

"На протяжении 40-50 лет у нас была формула по достижению соглашений с соперниками или даже с противниками", - сказал он, отметив, что она работала и в отношении России.

"Теперь мы вышли за рамки этой формулы", - полагает он.

По словам С.Хэдли, сотрудники американских спецслужб не раз указывали на то, что Россия пыталась манипулировать выборами в США в течение 2016 года, однако Москва не пытается оказать влияния на грядущие выборы в ноябре.

"Когда пройдут выборы в ноябре, станет ясно, что Россия не пыталась манипулировать ими в 2018 году, как она делала это в 2016", - подчеркнул он.

Второй момент, по мнению С.Хэдли, тесно связан с расследованием спецпрокурора США Роберта Мюллера предполагаемых связей между предвыборным штабом Дональда Трампа и Россией.

С.Хэдли отметил, что "как только результаты расследования станут известны и пройдут стадию политического процесса, Белый дом и американские избиратели смогут поставить точку в этом вопросе".

Третий момент, который следует изучить, прежде чем восстанавливать отношения с Россией, лежит за пределами США, считает советник.

"Я думаю, нам нужно начать стремиться к прогрессу в особенности по Украине, которая стала причиной введения санкций против РФ, ускоривших ухудшение взаимоотношений России и США", - отметил С.Хэдли.

По мнению советника, необходимо найти способ для того, чтобы "Россия дала возможность Украине восстановить суверенитет в Донбассе".

При этом С.Хэдли заявил, еще не все потеряно для развития отношений США и РФ: стороны могут сотрудничать в таких сферах, как противодействие терроризму и контроль над ядерными вооружениями.

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