Этот контент был опубликован 16 мая 2019 г. 5:42

Вашингтон. 16 мая. ИНТЕРФАКС - Джон Уивер, ведущий стратег президентской кампании 2016 года губернатора Огайо республиканца Джона Касича, зарегистрировался в качестве иностранного агента и планирует выступать против возможных санкций в отношении России, сообщает POLITICO.

В прошлом месяце Уивер подписал контракт на лоббирование от имени корпорации Tenam - американской "дочки" компании "Техснабэкспорт" (торговая марка TENEX), аффилированной с Росатомом.

Отмечается, что он будет отстаивать интересы компании в Конгрессе и администрации президента США по " санкциям или другим ограничениям в области атомной (ядерной) энергии, торговли или сотрудничества, в которых каким-либо образом участвует Российская Федерация".

Согласно сообщению, шестимесячный контракт Уивера стоит $350 тыс.

Как заявил изданию президент Tenam Флетчер Ньютон, компания наняла Уивера для борьбы с принятием законов, которые могут вызвать трудности при покупке российского ядерного топлива.

"Уивер будет работать с Конгрессом и, надеюсь, проследит за тем, что они не придумают чего-то против России, что в конечном итоге навредит Соединенным Штатам", -сказал он.

1вз см

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!