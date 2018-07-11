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Этот контент был опубликован 11 июля 2018 г. 21:39 11.07.2018 - 21:39

Дубай. 11 июля. ИНТЕРФАКС - Советник верховного лидера Ирана по международным делам Али Акбар Велаяти заявил, что визит израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху в Россию не оказывает влияния на его собственную поездку в Москву, запланированную на этой неделе, сообщает в среду иранское агентство "Тасним".

"Его (Б.Нетаньяху - ИФ) присутствие или отсутствие в России никак не влияет на нашу стратегическую миссию", - приводит агентство слова А.А.Велаяти. Также он заверил, что иранская сторона не считает нужным принимать всерьез высказывания Б.Нетаньяху. "Никому его слова не интересны", - заявил А.А.Велаяти.

Ранее "Интерфаксу" в посольстве РФ в Тегеране сообщили, что советник верховного лидера Ирана по международным делам А.А.Велаяти посетит российскую столицу в четверг.

В свою очередь, Б.Нетаньяху уже провел в среду переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

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