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Этот контент был опубликован 10 июля 2018 г. 17:17 10.07.2018 - 17:17

Москва/Дубай. 10 июля. ИНТЕРФАКС - Советник верховного лидера Ирана по международным делам Али Акбар Велаяти посетит российскую столицу в четверг на этой неделе, сообщили "Интерфаксу" в посольстве РФ в Тегеране.

"Господин Велаяти будет находиться в Москве в четверг", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь иранские СМИ сообщают, что А.А.Велаяти доставит в Москву послание президенту России. Они отмечают, что об этой поездке сообщил представитель МИД Ирана Бахрам Касеми. По данным иранских СМИ, в послании говорится о важности расширения отношений между Россией и Ираном. Других подробностей не приводится.

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