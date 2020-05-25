Этот контент был опубликован 25 мая 2020 г. 19:53

Лондон. 25 мая. ИНТЕРФАКС - Советник премьера Великобритании Доминик Каммингс сообщил в понедельник журналистам, что не намерен уходить со своего поста после того, как выяснилось, что он нарушил правила карантина в связи с пандемией COVID-19 и уехал из Лондона на родительскую ферму в 200 милях (примерно 320 км) от столицы Великобритании.

"Решения принимать премьер-министру, не мне", - сказал он, отметив, что не считает свои действия неправильными.

Каммингс добавил, что не советовался с премьер-министром Борисом Джонсоном, поскольку как раз тогда глава британского правительства попал в больницу с коронавирусом.

Он объяснил свой отъезд на ферму тем, что просто счел это место более безопасным, когда он и его супруга, вдруг, почувствовали себя плохо.

"На ферме на полмили вокруг - ни души", - сказал он, пояснив, что никому никакого риска он там не представлял.

Ранее британская пресса сообщила, что местные жители были очень удивлены, увидев правительственного чиновника так далеко от Лондона в период карантина, после чего сообщили в местную полицию.

Скандал приобрел особый резонанс ввиду того, что Каммингс участвовал в разработке стратегии британского правительства по сдерживанию пандемии COVID-19. Он также является одним из идеологов Brexit.

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