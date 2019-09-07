Этот контент был опубликован 7 сентября 2019 г. 14:55

Дели. 7 сентября. ИНТЕРФАКС - Советник премьера Индии по нацбезопаности Аджит Довал выступил с обвинениями в адрес Пакистана, утверждая, что Исламабад пытается подорвать безопасность в индийском штате Джамму и Кашмир, сообщает в субботу газета "Таймс оф Индиа".

"Если кто-то заинтересован в установлении нормальной обстановки в Джамму и Кашмире, так это Индия. Мы не позволим людям стать жертвами козней Пакистана и его сил, засылаемых через границу. Мы сделаем все возможное для защиты людей", - заявил он.

По словам советника, индийская разведка установила присутствие в пакистанской части Кашмира примерно 230 террористов, некоторые из которых просочились в Джамму и Кашмир с целью сеять там беспорядки.

В то же время он указал на то, что ситуацию в Кашмире можно стабилизировать, если Пакистан будет вести себя ответственно и положит конец "подрывной пропаганде".

Советник также выступил в защиту решения индийских властей заблокировать Интернет и мобильную связь в Джамму и Кашмире, сославшись на то, что Пакистан и террористы могли бы легко использовать их для дестабилизирующей деятельности.

Он добавил, что большинство населения штата поддерживает решение индийских властей отменить особый статус региона, и что прежний статус на самом деле дискриминировал население Джамму и Кашмира.

В начале августа руководство Индии отменило особый статус штата Джамму и Кашмир и ввело на этой территории прямой контроль со стороны Дели. В штат тогда же направили около 10 тыс. военнослужащих для поддержания порядка.

В ответ пакистанское правительство распорядилось перевести дипломатические отношения с Индией на более низкий уровень и приостановить двустороннюю торговлю с этой страной.

Премьер Индии Нарендра Моди заявлял, что переподчинение индийского штата Джамму и Кашмир центральному правительству в Дели позволит покончить с терроризмом на этой территории. Он напомнил, что "за последние три десятилетия в регионе погибли 42 тыс. человек".

Индийский штат Джамму и Кашмир находится в области Кашмир - это территория, населенная мусульманским большинством. Она разделена между Индией и Пакистаном. Со времени обретения независимости двумя странами в 1947 году урегулирование в этом районе остается основной проблемой в их отношениях.

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