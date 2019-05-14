Этот контент был опубликован 14 мая 2019 г. 20:57

Дубай. 14 мая. ИНТЕРФАКС - Советник президента Ирана Хессамоддин Ашена во вторник заявил, что политика Вашингтона в отношении Тегерана не приведет к новой, более выгодной ядерной сделке, но может привести к войне.

"Вы хотели более выгодной сделки с Ираном. Кажется, что вместо этого вы идете к войне", - написал он в Twitter.

"Вот, что выходит, когда вы слушаете советы усов", - добавил он, намекнув на советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона.

Ранее в мае администрация США направила в Персидский залив авианосец "Авраам Линкольн" и эскадрилью бомбардировщиков под предлогом ответа на угрозы американским интересам со стороны Ирана.

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