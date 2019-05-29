Этот контент был опубликован 29 мая 2019 г. 11:45

Дубай. 29 мая. ИНТЕРФАКС - Советник президента Ирана Мохаммад Али Наджафи признался, что убил свою супругу Митру Наджафи, сообщают в среду иранские СМИ.

Бывший мэр Тегерана Али Наджафи сам явился в полицию. Политик рассказал, что совершил убийство из-за семейных проблем. В настоящее время он находится под стражей.

Накануне стало известно, что супруга экс-мэра Тегерана застрелена у себя дома в столичном районе - Саадат Абад, где проживают многие представители политической элиты Ирана.

Али Наджафи считается одним из приближенных президента Ирана Хасана Рухани. До 2018 года он был мэром Тегерана. Митра Наджафи была его второй женой.

Агентство Associated Press отмечает, что у советника президента Ирана несколько жён. И хотя многобрачие в Иране считается законным, многие в соцсетях критиковали политика после того, как он взял в жены еще одну женщину.

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