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Этот контент был опубликован 26 октября 2018 г. 8:04 26.10.2018 - 08:04

Тбилиси. 26 октября. ИНТЕРФАКС - Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон в пятницу посетит с визитом Грузию, сообщил накануне глава грузинского правительства Мамука Бахтадзе.

"С господином Болтоном я встретился в сентябре в Вашингтоне и у нас состоялся разговор о двусторонних межгосударственных отношениях, их развитии, вызовах, существующих в регионе. Господин Болтон является верным другом Грузии и у него есть видение, как углубить наши стратегические отношения", - отметил М.Бахтадзе.

Грузинский премьер добавил, что "отношения Грузии с США никогда не были на таком высоком уровне".

бс

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