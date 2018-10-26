Советник президента США Болтон посетит Грузию
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Тбилиси. 26 октября. ИНТЕРФАКС - Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон в пятницу посетит с визитом Грузию, сообщил накануне глава грузинского правительства Мамука Бахтадзе.
"С господином Болтоном я встретился в сентябре в Вашингтоне и у нас состоялся разговор о двусторонних межгосударственных отношениях, их развитии, вызовах, существующих в регионе. Господин Болтон является верным другом Грузии и у него есть видение, как углубить наши стратегические отношения", - отметил М.Бахтадзе.
Грузинский премьер добавил, что "отношения Грузии с США никогда не были на таком высоком уровне".
бс
Интерфакс