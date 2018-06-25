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Этот контент был опубликован 25 июня 2018 г. 5:26 25.06.2018 - 05:26

*** В российской столице Болтон обсудит возможность встречи Трампа и Путина

Вашингтон. 25 июня. ИНТЕРФАКС - Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в понедельник начинает турне, в ходе которого, в частности, посетит Москву, чтобы обсудить возможную встречу Дональда Трампа с президентом России.

"Советник президента США Джон Болтон отправится 25-27 июня в Лондон, Рим, чтобы обсудить вопросы безопасности, и поедет в Москву, чтобы обсудить возможную встречу президента Трампа с Путиным", - сообщил ранее в "Твиттере" официальный представитель Совета национальной безопасности США Гарретт Маркис.

"Насколько нам известно, действительно такая поездка состоится. Вот пока все, что мы можем сказать", - прокомментировал ситуацию пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

СМИ ранее сообщали, что встреча Д.Трампа и В.Путина может состояться в июле.

Так, по данным источников агентства "Блумберг", существуют две возможности для такой встречи - до саммита НАТО, который состоится 11 июля в Брюсселе, и после визита Д.Трампа в Великобританию 13 июля. При этом они уточнили, что эти планы пока не являются окончательными.

Между тем 24 июня австрийская газета "Кронен цайтунг" сообщила, что встреча президентов России и США, как ожидается, состоится в Вене 15 июля. По данным газеты, в столицу Австрии несколько дней назад прибыли российские и американские дипломаты, чтобы прояснить детали встречи. "Также в Вену уже прибывают группы российских и американских служб безопасности, которые начали анализ обстановки для организации переговоров двух лидеров", - пишет издание.

Дж.Болтон станет самым высокопоставленным представителем администрации Д.Трампа, который посетит Москву с того момента, как в прошлом году прежний госсекретарь США Рекс Тиллерсон совершил официальный визит в Россию.

1ар ки

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