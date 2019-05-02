Этот контент был опубликован 2 мая 2019 г. 4:39

Токио. 2 мая. ИНТЕРФАКС - Советник по национальной безопасности США Джон Болтон, вероятно, посетит Южную Корею в конце мая для переговоров по денуклеаризации КНДР, сообщают японские СМИ в четверг.

Ссылаясь на дипломатические источники, информационные издания страны пишут, что Дж.Болтон должен прибыть в Сеул 28 мая для встречи с исполняющим обязанности директора управления национальной безопасности Южной Кореи Чунг Юй Ёном.

"Ожидается, что Дж.Болтон подтвердит позицию США о том, что санкции против Севера должны сохраняться до тех пор, пока Пхеньян не предпримет конкретные шаги по денуклеаризации", - отмечают СМИ.

Ранее сообщалось, что Южную Корею с 8 по 10 мая посетит спецпредставитель госдепартамента США по КНДР Стивен Биган для обсуждения проблем безопасности Корейского полуострова.

Поездка станет первым визитом С.Бигана в Сеул после февральского саммита.

В конце февраля состоялся второй саммит лидеров США и КНДР, который закончился преждевременно и без подписания итогового соглашения между сторонами. Причиной разногласий на саммите стали санкции против КНДР. После саммита американский президент Дональд Трамп заявил, что КНДР потребовали полного снятия санкций, в то время как МИД КНДР по итогам переговоров отметил, что Пхеньян просил лишь о частичной отмене ограничительных мер.

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