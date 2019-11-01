Этот контент был опубликован 1 ноября 2019 г. 11:33

Вашингтон. 1 ноября. ИНТЕРФАКС - Советник по вопросам России и Европы в Совете национальной безопасности президента США Тим Моррисон заявил на слушаниях в Конгрессе США, что у него не возникло опасений относительно законности содержания июльского разговора Дональда Трампа и лидера Украины Владимира Зеленского, пишет в пятницу газета The Hill.

"Я хочу сразу прояснить, у меня не возникало опасений о том, что там произошло что-то незаконное", - заявил в ходе слушаний, по данным издания, Моррисон, говоря о телефонном разговоре между президентом США Дональдом Трампом и лидером Украины Владимиром Зеленским.

Кроме того, он заявил, что не сомневался в точности стенограммы разговора, опубликованной Белым домом.

Источник издания также отметил, что Моррисон, однако, уклонился от прямого ответа на вопрос конгрессменов, считает ли он, что в разговоре точно все было законно.

Более восьми часов длились слушания с Моррисоном за закрытыми дверями.

Ранее посол США на Украине Уильям Тейлор дал показания, согласно которым Моррисон является одним из тех людей, которые сообщили юристам совета нацбезопасности о своих опасениях после звонка Трампа президенту Украины Владимиру Зеленскому.

В палате представителей в настоящее время проходит расследование, цель которого - определить, есть ли основания для объявления импичмента Трампу. Конгрессмены-демократы считают, что президент США оказывал давление на власти Украины, чтобы те помогли ему в борьбе против политического соперника - бывшего вице-президента Джо Байдена.

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