Лондон. 6 февраля. ИНТЕРФАКС - Авторы новой книги об администрации США заявляют, что старший советник президента США и его зять Джаред Кушнер, вероятно, плохо понимает, чем занимается НАТО, сообщает в четверг газета The Guardian.

Книга "Тонущие в болоте: как фавориты и отщепенцы Трампа отравили Вашингтон" (Sinking in the Swamp: How Trump's Minions and Misfits Poisoned Washington) журналистов Лаклана Марклая и Асавина Субсэнга, выдержки из которой попали в распоряжение газеты, выйдет 11 февраля.

Его авторы утверждают, что Кушнер продемонстрировал отсутствие знаний о НАТО в мае 2017 года, когда президент США Дональд Трамп собирался ехать в штаб-квартиру организации в Брюсселе.

Кушнер за несколько дней до поездки организовал закрытый брифинг для журналистов, чтобы рассказать им о НАТО и о том, какую роль там играют США.

"Это был поток сознания, напоминающий бессвязные рассуждения самого президента, когда тот говорит о вещах, которые его не интересуют", - говорится в книге.

Авторы утверждают, что, когда один из работников Белого дома попросил Кушнера дать журналистам пояснения по статье 5 устава НАТО, предполагающей коллективную оборону стран-членов организации, то он переспросил: "Еще раз, о чем она?".

Газета подчеркивает, что Джаред Кушнер играл роль "основного пункта связи" для союзников США по НАТО, взволнованных позицией Трампа в отношении альянса.

Президент США Дональд Трамп ранее неоднократно критиковал НАТО и упрекал европейских партнеров в недостаточном расходовании средств на оборону.

В январе 2019 газета The New York Times сообщала, что Трамп в личных беседах говорил, что он хотел бы выхода США из НАТО. При этом публично президент подобные вещи не говорил.

