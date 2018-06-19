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Этот контент был опубликован 19 июня 2018 г. 19:12 19.06.2018 - 19:12

Вашингтон. 19 июня. ИНТЕРФАКС - Делегация США во главе с советником президента Джаредом Кушнером во вторник встретилась в Аммане с королем Иордании Абдуллой II, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.

В ходе переговоров стороны обсудили усилия, необходимые для того, чтобы заложить основу плана по мирному урегулированию конфликта между израильтянами и палестинцами.

Также обсуждались вопросы сотрудничества США и Иордании и гуманитарная ситуация в секторе Газа.

Американские чиновники заявляли, что план мирного урегулирования между палестинцами и израильтянами практически готов, однако они столкнулись с отказом от сотрудничества со стороны палестинских представителей после того, как Вашингтон признал Иерусалим столицей Израиля.

Делегация США посетила столицу Иордании в рамках турне по странам Ближнего Востока, которое предполагает также остановки в Египте, Саудовской Аравии и Израиле. При этом переговоров с представителями палестинской администрации у делегации не запланировано.

В состав делегации входят советник и зять президента США Дональда Трампа - Джаред Кушнер, а также спецпосланник Белого дома по ближневосточному мирному процессу Джейсон Гринблатт.

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