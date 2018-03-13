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Этот контент был опубликован 13 марта 2018 г. 4:32 13.03.2018 - 04:32

Нью-Йорк (ООН). 13 марта. ИНТЕРФАКС - США будут продолжать политику максимального давления в отношении КНДР до тех пор, как не будет достигнут "реальный прогресс в сторону денуклеаризации" Корейского полуострова, заявил журналистам в Нью-Йорке советник президента США по нацбезопасности Герберт Макмастер.

"Сейчас мы подошли к тому моменту, когда появляется возможность добиваться дипломатического решения проблемы вплоть до полной денуклеаризации Корейского полуострова", - сказал он по итогам встречи с представителями стран-членов Совета Безопасности ООН по ситуации вокруг КНДР.

По словам советника, президент США Дональд Трамп настроен оптимистично относительно возможности дипломатического решения ситуации вокруг КНДР.

Г.Макмастер отметил, что члены Совета Безопасности согласились продолжать поддерживать политику максимального давления до тех пор, пока слова северокорейского лидера Ким Чен Ына "не совпадут с его действиями".

Йф ак

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