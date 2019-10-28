Этот контент был опубликован 28 октября 2019 г. 19:30

Стамбул. 28 октября. ИНТЕРФАКС - Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын обсудил с советником президента США по национальной безопасности Робертом О'Брайеном ситуацию в Сирии, сообщает в понедельник агентство "Анадолу" со ссылкой на пресс-службу президента Турции.

В ходе телефонного разговора О'Брайен и Калын также коснулись двусторонних отношений США и Турции. Они подчеркнули, что Вашингтону и Анкаре следует продолжать борьбу с террористическими организациями.

Калын и О'Брайен помимо прочего обсудили подготовку к намеченному на 13 ноября визиту президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в США, который состоится по приглашению американского президента Дональда Трампа.

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