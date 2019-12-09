Этот контент был опубликован 9 декабря 2019 г. 1:02

Вашингтон. 9 декабря. ИНТЕРФАКС - Советник по нацбезопасности президента США Роберт О'Брайен сообщил, что Белый дом работает над организацией встречи главы МИД России Сергея Лаврова и Дональда Трампа.

"Вам придется подождать и посмотреть. Но я думаю, что есть вероятность, что это произойдет. Мы работаем над этим", - сказал О'Брайен в интервью CBS о возможности встречи Трампа и Лаврова.

Отвечая на вопрос, какова будет цель встречи, он отметил, что тут дело во "взаимности"."

"Когда Помпео (Майк Помпео, госсекретарь США - ИФ) отправился в Россию, Владимир Путин встретился с ним. (...) Я думаю, что это вопрос взаимности, это то, чего мы ищем. Но мы также ищем и некоторые другие вещи. Посмотрим, сможем ли мы их получить, - отметил советник президента США по нацбезопасности.

Он добавил, что во время встречи у Трампа и Лаврова будут "общие разговоры о контроле над вооружениями".

Данная встреча главы МИД России и президента США, если она состоится, станет второй с 2017 года.

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