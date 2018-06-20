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Этот контент был опубликован 20 июня 2018 г. 17:37 20.06.2018 - 17:37

Вашингтон. 20 июня. ИНТЕРФАКС - Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил в интервью телеканалу "Фокс-ньюс", что именно КНДР следует сделать первый шаг по направлению к полной денуклеаризации Корейского полуострова.

"Я думаю, что первый шаг здесь должна на самом деле сделать Северная Корея", - сказал он.

Дж.Болтон отметил, что ранее Северная Корея заявила о желании провести полную денуклеаризацию, и что теперь США и КНДР собираются вести диалог о способах добиться этой цели.

По словам Дж.Болтона, "я думаю, что вы увидите, как быстро продвигается дипломатическое взаимодействие". Он подчеркнул, что США хотели бы быстрого развития ситуации в этом направлении.

В то же время Дж.Болтон подчеркнул, что санкции против КНДР останутся в силе вплоть до "ощутимых, конкретных" шагов Пхеньяна в направлении денуклеаризации, и что США будут внимательно следить не только за словами, но и за действиями КНДР.

Саммит КНДР-США состоялся в Сингапуре 12 июня. По итогам этой встречи стороны подписали соглашение. В нем США обязались предоставить гарантии северокорейским властям, а КНДР - подтвердила приверженность денуклеаризации Корейского полуострова.

В минувший понедельник госсекретарь США Майк Помпео заявил, что вероятно, он вновь поедет в КНДР для продолжения переговоров.

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