Этот контент был опубликован 26 марта 2019 г. 1:27

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Вашингтон. 26 марта. ИНТЕРФАКС - Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Вашингтон "не потерпит" вмешательства иностранных военных в дела западного полушария планеты.

"Соединенные Штаты не потерпят, чтобы враждебные иностранные военные державы вмешивались в достижение общих целей странами западного полушария - демократию, безопасность и верховенство права. Венесуэльские военные должны встать на сторону народа Венесуэлы", - написал он в своем твиттере.

Дж.Болтон также отметил, что США "посылают в Венесуэлу продовольствие и медикаменты, вместо того чтобы направлять туда ядерные бомбардировщики и спецназ для поддержки коррумпированного диктатора".

"Россия должна работать с международным сообществом для поддержки венесуэльского народа", - подчеркнул советник Дональда Трампа.

Ранее общалось о прибытии в Каркас двух транспортных самолетов ВКС России, доставивших военно-технических специалистов и грузы.

В Организации американских государств (ОАГ) также выступили против присутствия на венесуэльской территории российских военных.

"Недопустимо, чтобы власти иностранного государства имели программы по сотрудничеству в военной сфере с узурпирующим власти режимом", - отмечается в распространенном ОАГ коммюнике.

В ОАГ считают, что подобное военное присутствие в Венесуэле неконституционно, потому что не было одобрено Национальной ассамблеей страны, которую контролирует оппозиция.

В частности, в организации критикуют и недавнее прибытие группы российских военных в аэропорт Каракаса.

В ОАГ, базирующейся в Вашингтоне, не признают Николаса Мадуро законным президентом Венесуэлы и поддерживают провозгласившего себя временным президентом оппозиционера Хуана Гуайдо.

1гк гс

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