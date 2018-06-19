Советник Трампа считает, что Китай имеет неверные представления о решимости президента США в отношении торговых вопросов
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Вашингтон. 19 июня. ИНТЕРФАКС - Советник американского лидера по вопросам торговли Питер Наварро заявил журналистам, что власти КНР "могли недооценить решимость президента США Дональда Трампа" в отношении торговых вопросов.
Агентство "Ассошиэйтед пресс" отмечает, что таким образом П.Наварро прокомментировал обещание Китая предпринять зеркальные меры в отношении импортируемых американских товаров, если США, как заявил ранее Д.Трамп, введут новые пошлины на китайские товары.
В то же время П.Наварро заявил, что Вашингтон открыт к диалогу с Пекином для урегулирования разногласий до введения в действие новых американских пошлин на китайские товары.
"Наши телефонные линии действуют; они всегда действуют", - сказал советник.
При этом П.Наварро выразил сомнения, что разногласия по вопросам торговли между США и КНР причинят ущерб двусторонним отношениям в более широком контексте.
"Это торговый спор - не больше, не меньше", - отметил он, добавив, что у Д.Трамп "великолепные отношения" с председателем КНР Си Цзиньпином.
Как сообщалось ранее, Д.Трамп объявил, что готов обложить 10-процентными пошлинами импортируемые китайские товары на сумму $200 млрд.
Д.Трамп заявил, что если Пекин в ответ на ранее объявленное повышение американских пошлин на китайские товары предпримет новые шаги в аналогичном направлении, "мы встретим их ведением дополнительных тарифов на товары еще на $200 млрд".
1аю ан
Интерфакс