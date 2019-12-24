Этот контент был опубликован 24 декабря 2019 г. 17:04

***Прекращение огня - основное ожидание турецкой стороны от Москвы

Стамбул. 24 декабря. ИНТЕРФАКС - Российские власти сообщили посетившей Москву турецкой делегации, что сирийские правительственные силы вскоре прекратят наступление в провинции Идлиб в Сирии, сообщает во вторник агентство Bloomberg со ссылкой на специального советника президента Турции Ибрагима Калына.

Калын отметил, что турецкая сторона ожидает прекращения наступательных действий сирийских войск во вторник.

"Мы бы хотели увидеть прекращение нападений и прекращение огня в Идлибе. Это наши основные ожидания от России", - заявил Калын в Анкаре.

Накануне сообщалось, что делегация МИД Турции посетила в Москву, чтобы обсудить ситуацию в сирийской провинции Идлиб.

В минувшее воскресенье президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что из-за боевых действий в Идлибе более 80 тыс. жителей этой северной сирийской провинции направились в сторону Турции. Эрдоган предупредил, что Анкара не может в одиночку оказывать помощь столь большой группе людей.

СМИ напоминают, что у Анкары и России существуют определенные различия во взгляде на ситуацию в Сирии. Так, Турция поддерживает сирийцев, которые борются за отстранение от власти президента Башара Асада, в то время как Россия и Иран выступают в поддержку правительственных сил в Дамаске.

В то же время и Анкара, и Москва, и Тегеран совместно работают над поиском политического решения конфликта в Сирии.

Идлиб считается последней провинцией Сирии, на территории которой действуют достаточно крупные силы, поддерживающие оппозицию. Кроме того, в Идлибе базируются и экстремистские группировки. Сирийские правительственные силы ведут против них борьбу.

1ви ар

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