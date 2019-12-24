Этот контент был опубликован 24 декабря 2019 г. 17:28

*** России и другим игрокам не стоит помогать силам Хафтара

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Стамбул. 24 декабря. ИНТЕРФАКС - Правительство Турции может попросить у парламента дать разрешение на развертывание турецкой военной миссии в Ливии, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на слова специального советника президента Турции Ибрагима Калына.

Во время выступления в Анкаре Калын также заявил, что Ливийская национальная армия маршала Халифы Хафтара должна прекратить атаки против признанного ООН законного правительства Ливии.

Он отметил, что в настоящий момент в парламенте Турции изучают возможность размещения турецкого контингента в Ливии.

"Анкара продолжит поддерживать признанное международным сообществом правительство Ливии", - в свою очередь приводит агентство "Анадолу" слова Калына.

Он также заявил, что Турция считает необходимым прекратить боевые действия в Ливии и заключить перемирие под эгидой ООН, а также отвести силы противников на позиции по состоянию на апрель 2019 года и приступить к политическому диалогу.

"Оказание Хафтару военной помощи, включая российскую, не способствует урегулированию ситуации в Ливии", - добавил Калын.

Ранее во вторник турецкий телеканал ТRТ сообщал, что правящая в Турции Партия справедливости и развития приступила к обсуждению возможности размещения турецких сил в Ливии.

В конце прошлой недели парламент Турции одобрил меморандум о взаимопонимании по безопасности и военному сотрудничеству с Ливией.

Пункт о военном сотрудничестве в частности предусматривает возможность направления в Ливию турецкого военного контингента, если соответствующий запрос поступит от признанного ООН ливийского правительства Файеза Сарраджа.

Между тем, накануне глава правительства национального согласия Ливии Файез Саррадж обратился к Турции с просьбой о предоставлении военной техники.

В понедельник турецкая пресса сообщала, что делегация МИД Турции, которая в понедельник прибыла в Москву, намеревалась обсудить, помимо ситуации в Сирии, и возможное размещение турецких войск в Ливии.

Турецкая пресса отмечала, что возможное размещение турецких войск в Ливии и расширение военного сотрудничества между этими двумя странами также является серьезным вопросом, поскольку Москва, поддерживающая силы ливийского генерала Халифы Хафтара, командующего Ливийской национальной армией, выражала обеспокоенность активизацией военных связей между Анкарой и Триполи после подписания турецко-ливийского соглашения о военном сотрудничестве.

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