Этот контент был опубликован 28 мая 2019 г. 9:56

Иерусалим. 28 мая. ИНТЕРФАКС - Советница израильского премьера Биньямина Нетаньяху во вторник предложила оппозиционной партии "Кахоль-лаван" присоединиться к коалиции, чтобы избежать повторных выборов в парламент, передает во вторник "Едиот Ахронот" со ссылкой на источники.

По словам источников газеты в этой партии, с таким предложением к ее членам в понедельник обратилась советница Нетаньяху по религиозными вопросами Ривка Палуч.

Ранее стало известно, что переговоры по созданию правительственной коалиции в Израиле зашли в тупик. Нетаньяху должен до вечера среды сформировать коалиционное правительство, и для этого ему нужна была поддержка экс-министра обороны Авигдора Либермана, лидера партии "Наш дом Израиль", которая контролирует пять мест в парламенте.

Однако Либерман ранее заявлял, что он уже сделал уступки Нетаньяху, и не намерен еще больше идти ему навстречу. Он добавил, что он готов к новым выборам, если это потребуется.

Накануне вечером депутаты большинством голосов утвердили в первом чтении законопроект о роспуске Кнессета и проведении новых выборов. Проведение повторных парламентских выборов, так быстро после предыдущих, состоявшихся 9 апреля, станет беспрецедентным для Израиля.

Нетаньяху заявил, что приложит максимум усилий для того, чтобы завершить переговоры в срок и сформировать коалицию, поскольку считает проведение очередного голосования дорогим и излишним процессом.

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