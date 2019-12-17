Этот контент был опубликован 17 декабря 2019 г. 1:33

Нью-Йорк. (ООН). 17 декабря. ИНТЕРФАКС - Совет безопасности ООН по просьбе Китая во вторник рассмотрит на закрытом заседании вопрос о ситуации в спорном между Пакистаном и Индией районе Джамму и Кашмир, сообщили дипломатические источники в ООН.

"Ввиду серьезности ситуации и опасности дальнейшей эскалации напряженности Китай хотел бы присоединиться к просьбе Пакистана и предлагает провести заседание Совета безопасности по ситуации в Джамму и Кашмире", - говорится в записке, распространенной постпредством КНР при ООН среди членов Совбеза.

Источники отметили, что заседание намечено на вторник.

Министр иностранных дел Пакистана Шах Махмуд Куреши 12 декабря обратился в СБ ООН с просьбой о проведении заседания.

Индия и Пакистан с 1947 года конфликтуют по поводу территориальной принадлежности территории, стороны не раз вели кровопролитные войны, однако ситуация по-прежнему далека от разрешения. Периодически в этом районе вспыхивают вооруженные столкновения.

Ранее глава пакистанского МИД заявлял, что Южная Азия сталкивается с серьезными угрозами миру и безопасности в регионе из-за нерешенности проблемы. По его мнению, для ее урегулирования необходимо активное участие мирового сообщества.

1гк мк

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