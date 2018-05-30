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Этот контент был опубликован 30 мая 2018 г. 18:58 30.05.2018 - 18:58

Москва/Брюссель. 30 мая. ИНТЕРФАКС - Комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович выразила обеспокоенность в связи с задержанием на Украине журналиста Кирилла Вышинского, намерена добиваться обеспечения его прав в рамках своего мандата.

"Ограничение журналистской деятельности вызывает мою глубокую озабоченность в этом и иных подобных случаях, когда журналисты подвергаются уголовному преследованию в некоторых странах Совета Европы", - говорится в ответе Д.Миятович на запрос Совета по правам человека при президенте РФ, опубликованном на сайте СПЧ.

Комиссар СЕ по правам человека отметила, что любое вмешательство в деятельность журналистов должно соответствовать Европейским стандартам по правам человека, в том числе принципам законности, правомерности и соразмерности такого вмешательства.

"Со своей стороны я буду прилагать все усилия и способствовать соблюдению европейских стандартов в отношении защиты прав журналистов и СМИ в диалоге с властями соответствующих государств в рамках своего мандата, который также предусматривает возможность принятия определенных мер реагирования", - добавила Д.Миятович.

Совет по правам человека 21 мая обратился к Д.Миятович с просьбой взять под личный контроль ситуацию с задержанным украинскими властями главным редактором агентства "РИА Новости Украина" Кириллом Вышинским.

К.Вышинский был задержан в Киеве после обысков в центральном офисе агентства, а также в квартирах журналистов. Он подозревается в государственной измене и этапирован в Херсон, где городской суд дал разрешение на арест сроком на 60 дней без права внесения залога. Более 40 сотрудников "РИА Новости Украина" были вызваны на допрос в Службу безопасности Украины.

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