Этот контент был опубликован 7 апреля 2020 г. 13:33

Брюссель. 7 апреля. ИНТЕРФАКС - Число заключенных в российских тюрьмах в минувшем году снизилось на 6,4% в сравнении с показателями 2018 года, свидетельствуют распространенные Советом Европы статистические данные по ситуации в системах исполнения наказаний стран-членов за 2018-2019 гг.

В то же время на 100 тыс. жителей в России приходится 386 заключенных, что является самым высоким показателем в Европе, отмечают в СЕ.

Кроме того, Россия продолжает лидировать и по числу заключенных, отмечается в докладе Совета Европы - сейчас в российских тюрьмах содержится 563 166 человек. Уровень загруженности тюрем составляет 73,3%, что ниже показателей других европейских стран, где в среднем он составляет 89,5%.

Авторы исследования отмечают, что более четверти заключенных отбывают в России сроки наказания по обвинениям в совершении преступлений, связанных с наркотиками.

Согласно статданным, в российских тюрьмах высок уровень смертности. Он составляет 41,1 на 10 тыс. заключенных, что выше, чем в других европейских странах (28,3).

В 45 странах-членах Совета Европы в пенитенциарных учреждениях по данным на 31 января 2019 года содержались 1,5 млн заключенных.

1ар ки

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!