Брюссель. 7 сентября. ИНТЕРФАКС - Официальный представитель генерального секретаря Совета Европы Даниэль Хольтген распространил в субботу заявление, в котором приветствуется обмен удерживаемыми Россией и Украиной лицами.

"Мы приветствуем освобождение сегодня заключенных Россией и Украиной. Это важный и обнадеживающий шаг в направлении нормализации отношений между двумя государствами-членами Совета Европы", - говорится в заявлении, поступившем в "Интерфакс".

Хольтген отметил, что Совет Европы готов помочь сторонам в процессе примирения при поддержке Европейского суда по правам человека.

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