Брюссель. 7 сентября. ИНТЕРФАКС - Официальный представитель генерального секретаря Совета Европы Даниэль Хольтген распространил в субботу заявление, в котором приветствуется обмен удерживаемыми Россией и Украиной лицами.
"Мы приветствуем освобождение сегодня заключенных Россией и Украиной. Это важный и обнадеживающий шаг в направлении нормализации отношений между двумя государствами-членами Совета Европы", - говорится в заявлении, поступившем в "Интерфакс".
Хольтген отметил, что Совет Европы готов помочь сторонам в процессе примирения при поддержке Европейского суда по правам человека.
1ов БП