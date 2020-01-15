Этот контент был опубликован 15 января 2020 г. 12:04

Брюссель. 15 января. ИНТЕРФАКС - Педиатр из Сирии Амани Баллур удостоена премии Совета Европы имени Рауля Валленберга за смелость, храбрость и приверженность спасению сотен жизней во время сирийский войны, сообщил в среду Совет Европы.

"Права человека и личное достоинство - роскошь не мирного времени. Доктор Амани Баллур является ярким примером эмпатии, добродетели и чести, которые могут процветать даже в самых тяжелых обстоятельствах - в разгар войны и страданий", - заявила генсек Совета Европы Мария Пейчинович Бурич.

Генсек отметила, что доктор Баллур является руководителем подземной больницы близ Дамаска, где врач "рисковала собственной безопасностью, чтобы помочь нуждающимся".

"Она и другие врачи день за днем спасали жизни многих людей, включая детей, страдающих оть химического оружия", - подчеркнула Пейчинович-Бурич.

Начиная с 2014 года, Совет Европы каждые два года присуждает премию в виде денежной суммы в 10 тыс. евро "за выдающиеся достижения в гуманитарной сфере отдельным лицам, группам лиц либо организациям".

Как сообщает сайт Совета Европы, "церемония награждения проходит в Совете Европы примерно 17 января - день ареста Рауля Валленберга".

Рауль Валленберг - шведский дипломат, спасший жизнь десяткам тысяч будапештских евреев в последний год Второй мировой войны, был арестован советскими властями в 1945 году. По официальной версии российского правительства, он умер в 1947 году в Лубянской тюрьме от инфаркта миокарда. Эта версия вызывает сомнения у историков, поскольку существуют показания других заключённых, утверждавших, что они видели Валленберга или слышали о нем в 1950-е годы в других тюрьмах.

1ви аю вв

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