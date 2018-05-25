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Этот контент был опубликован 25 мая 2018 г. 14:47 25.05.2018 - 14:47

Брюссель. 25 мая. ИНТЕРФАКС - Совет ЕС по иностранным делам на встрече 28 мая, в понедельник, обсудит вопрос денуклеаризации Корейского полуострова после срыва саммита США-КНДР, намеченного ранее на 12 июня, который представляется Брюсселю упущенной возможностью нормализации в регионе, заявил высокопоставленный чиновник ЕС журналистам в пятницу.

Вместе с тем, ЕС рассчитывает на продолжение межкорейского диалога при международной поддержке, добавил он на встрече в Брюсселе.

"Важно отметить, что взаимодействие между двумя Кореями продолжится. Два корейских руководителя продолжают диалог. Конечно, при поддержке международного сообщества", - сказал чиновник, представляя на условиях анонимности повестку дня предстоящего заседания Совета ЕС по иностранным делам.

"Разумеется, мы надеемся, что они также смогут рассчитывать на американскую поддержку. Мы, с нашей стороны, сделаем все, чтобы поддержать этот обмен, так как считаем, что это историческая возможность разрядить напряженность на Корейском полуострове и перейти к действиям, которые со временем породят постоянное соглашение и позволят прийти к стабильности", - сказал высокопоставленный функционер ЕС.

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