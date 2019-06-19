(Приводятся дополнительные данные о санкциях)
Брюссель. 19 июня. ИНТЕРФАКС - Лидеры стран ЕС в четверг собираются продлить ограничительные меры против России, сообщает в среду Bloomberg со ссылкой на источник в Брюсселе.
"Лидеры ЕС в четверг продлят санкции против России", - заявил агентству источник.
Он пояснил, что ограничительные меры будут продлены на полгода.
Bloomberg поясняет, что речь идет об экономических санкциях, касающихся сфер энергетики, финансов и обороны. С момента их введения в 2014 году эти меры регулярно продлевают именно на полгода. Если их не продлевать сейчас, то срок действия санкций истечет 31 июля 2019 года.
С 2014 года власти Евросоюза вводят и продлевают ограничительные меры в отношении России. Среди ограничительных мер ЕС применяет дипломатические, экономические и персональные санкции, введены ограничения в отношении Крыма и Севастополя.
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