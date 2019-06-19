Этот контент был опубликован 19 июня 2019 г. 17:22

(Приводятся дополнительные данные о санкциях)

Брюссель. 19 июня. ИНТЕРФАКС - Лидеры стран ЕС в четверг собираются продлить ограничительные меры против России, сообщает в среду Bloomberg со ссылкой на источник в Брюсселе.

"Лидеры ЕС в четверг продлят санкции против России", - заявил агентству источник.

Он пояснил, что ограничительные меры будут продлены на полгода.

Bloomberg поясняет, что речь идет об экономических санкциях, касающихся сфер энергетики, финансов и обороны. С момента их введения в 2014 году эти меры регулярно продлевают именно на полгода. Если их не продлевать сейчас, то срок действия санкций истечет 31 июля 2019 года.

С 2014 года власти Евросоюза вводят и продлевают ограничительные меры в отношении России. Среди ограничительных мер ЕС применяет дипломатические, экономические и персональные санкции, введены ограничения в отношении Крыма и Севастополя.

1эф во др

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!