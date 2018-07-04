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Этот контент был опубликован 4 июля 2018 г. 15:39 04.07.2018 - 15:39

Брюссель. 4 июля. ИНТЕРФАКС - Совет ЕС продлит в четверг, 5 июля, экономические санкции в отношении России, подтвердил "Интерфаксу" источник в структурах Евросоюза.

"Продление, как и ожидалось, состоится по письменной процедуре сроком на 6 месяцев", - сказал собеседник агентства.

На этот раз, уточнил он, завершение процедуры планируется к концу дня четверга.

Как сообщалось, экономические санкции Европейского союза по России должны были быть официально продлены решением Совета ЕС на текущей неделе.

"Учитывая, что имеется политическое согласие руководителей стран ЕС об очередном продлении экономических ограничительных мер в отношении Российской Федерации, формальное продление санкций может состояться по письменной процедуре", - объяснил тогда агентству дипломатический источник в ЕС.

На саммите ЕС 28-29 июня канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон как участники "нормандского формата" доложили о выполнении минских соглашений по украинскому урегулированию. По итогам их сообщения главы государств и правительств стран ЕС приняли политическое решение о новом продлении антироссийских экономических санкций на очередные шесть месяцев.

До этого Совет ЕС продлил 21 декабря 2017 года экономические санкции, касающиеся отдельных секторов российской экономики, до 31 июля 2018 года.

19 марта 2015 года Европейский совет связал срок действия санкций с полным выполнением минских соглашений.

Эти ограничительные меры были первоначально введены 31 июля 2014 года сроком на один год "в ответ на действия России по дестабилизации ситуации в Украине". Они были усилены в сентябре 2014 года. Меры касаются финансового, энергетического и оборонного секторов, а также товаров двойного назначения.

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