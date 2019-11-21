Этот контент был опубликован 21 ноября 2019 г. 12:07

Брюссель. 21 ноября. ИНТЕРФАКС - Совет ЕС одобрил концепцию кризисного управления для новой гражданской миссии Евросоюза (EUAM RCA) в рамках совместной политики безопасности и обороны для Центральноафриканской республики.

"Миссия будет должна поддержать реформу сил внутренней безопасности, чтобы позволить властям ЦАР противостоять вызовам в области безопасности, с которыми сталкивается страна. Эксперты ЕС будут содействовать МВД и силам внутренней безопасности, полиции и жандармерии с целью помочь им развернуться по всей территории страны", - говорится в коммюнике, распространенном в четверг в Брюсселе.

Миссия ЕС будет консультировать правительство ЦАР на стратегическом уровне, чтобы способствовать надежному преобразованию сил внутренней безопасности в гаранта безопасности, действующего под контролем национальных властей.

Предполагается, что гражданская миссия ЕС будет тесно координировать действия с военной миссией союза по подготовке местных сил (EUTM RCA), миссией ООН (MINUSCA) и международным сообществом.

В Совете ЕС уточнили, что утверждение концепции кризисного управления представляет собой первый шаг в процессе запуска новой миссии. Следующим этапом будет подготовительная работа по ее развертыванию.

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