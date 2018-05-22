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Этот контент был опубликован 22 мая 2018 г. 10:54 22.05.2018 - 10:54

Брюссель. 22 мая. ИНТЕРФАКС - Совет ЕС по иностранным делам, заседающий во вторник в Брюсселе в формате министров, отвечающих за торговлю, дал свое согласие Еврокомиссии на проведение торговых переговоров с Австралией и Новой Зеландией и утвердил соответствующие директивы, сообщила пресс-служба совета.

"Принятое сегодня решение приступить к торговым переговорам с Австралией и Новой Зеландией посылает этим двум странам сильный сигнал, указывающий, что мы привержены установленному с ними партнерству и что мы хотим усилить наши нынешние связи", - приводятся в коммюнике слова министра экономики председательствующей в Совете ЕС Болгарии Эмила Караниколова.

По его мнению, этот сигнал "напоминает также остальному миру то, какое значение ЕС придает открытости, свободному торговому обмену и всемирному сотрудничеству". Европейская комиссия приветствовала утверждение Советом ЕС директив по переговорам о соглашениях о свободной торговле с Австралией и Новой Зеландией. По ее данным, подготовка в настоящее время завершена, и официальные переговоры могут уже начаться.

"Это отличная новость. Мы с нетерпением ждем возможности добавить Австралию и Новую Зеландию к постоянно растущему кругу торговых партнеров ЕС", - заявила в связи с принятым решением член Еврокомиссии по торговле Сесилия Мальмстрем. По ее словам, стороны "обсудят беспроигрышные торговые сделки, которые создадут новые возможности для нашего бизнеса, а также обеспечат высокие стандарты в таких ключевых областях, как устойчивое развитие".

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