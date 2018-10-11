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Этот контент был опубликован 11 октября 2018 г. 13:32 11.10.2018 - 13:32

*** Рассматривается возможность создания аналогичного механизма для кибератак

(Добавлены последние шесть абзацев)

Брюссель. 11 октября. ИНТЕРФАКС - Совет министров иностранных дел Евросоюза в Люксембурге, как ожидается, примет 15 октября новый режим ограничительных мер ЕС с целью борьбы против использования и распространения химического оружия, говорится в повестке заседания совета.

"Эти юридические рамки позволят ЕС налагать санкции на лиц или организации, участвующие, где бы то ни было, в развитии и использовании химического оружия, невзирая на их национальность или место, где они находятся", - говорится в распространенном в четверг документе Совета ЕС.

В нем отмечается, что это решение будет принято во исполнение заключений Европейского совета от 28 июня 2018 года.

Отвечая на просьбу прокомментировать, как конкретно будет действовать этот новый механизм, высокопоставленный чиновник ЕС сказал журналистам в четверг в Брюсселе на условиях анонимности, что в этом вопросе много деталей. "Это то, что позволяет нам в случае будущих угроз действовать на основании юридических правил, соответствующих международным нормам", - пояснил он.

По его словам, на основании собранных данных, которые будут свидетельствовать о вовлеченности тех или иных физических или юридических лиц в деятельность, связанную с развитием или использованием химического оружия, по согласованию с государствами-членами ЕС будут приниматься ограничительные меры.

В ответ на уточняющие вопросы чиновник объяснил, что данный рамочный режим был разработан, потому что в нем возникла необходимость. Но при этом он не может сказать, кто и когда будет внесен в новые "черные списки". Этим, по его словам, должны заниматься "соответствующие инстанции", чьи предложения будут проанализированы, прежде чем последует официальная реакция.

В материалах к заседанию Совета ЕС отмечается, что предусмотренные новыми рамочными правилами санкции будут направлены "против лиц и организаций, непосредственно ответственных за развитие или использование химического оружия, против тех, кто оказывает им свою финансовую, техническую или материальную поддержку, а также против тех, кто помогает или поощряет к действию этих лиц и организаций или тех, кто с ними связан".

В Совете ЕС разъясняют, что санкции заключаются в запрете на поездки в ЕС и замораживании финансовых активов лиц и организаций. При этом физическим и юридическим лицам в ЕС будет запрещено выделять средства в распоряжение тех, кто попал под ограничительные меры.

В Евросоюзе считают, что такое решение окажет содействие политике запрещения химического оружия на всемирном уровне, как это предусмотрено в Конвенции о запрещении химического оружия, "в обстановке, отмеченной увеличением химических атак в различных регионах мира".

Собеседнику СМИ был задан вопрос, может ли быть создан в ЕС аналогичный рамочный режим для кибератак?

"Это рассматривается, но никакие решения не приняты и не будут приняты в понедельник (15 октября - ИФ)", - сообщил высокопоставленный функционер ЕС.

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